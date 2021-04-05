При пожаре в частном доме в Волгоградской области погибли женщина и ребенок

ВОЛГОГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели женщины и ребенка в результате пожара в частном доме в Волгоградской области, сообщила пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из частных домовладений города Краснослободска, обнаружены тела 38-летней местной жительницы и ее 14-летнего сына. По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, первым задымление почувствовал глава семьи. 35-летний мужчина сумел выбраться из горящего дома, получив ожоги 30% тела. О случившемся он сразу же сообщил в спасательную службу. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, но к тому моменту огонь уже охватил деревянные конструкции жилой постройки. Несовершеннолетний мальчик и его мать погибли. Пострадавший мужчина госпитализирован, уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за аварийного режима электропроводки. "Установлено, что семья, где произошла трагедия, в поле зрения органов системы профилактики не попадала, характеризуется положительно", - добавили в пресс-службе ведомства.