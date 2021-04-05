В ДТП на юго-западе Москвы пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали в ДТП на юго-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, автомобиль столкнулся с уборочной техникой, а не въехал в остановку общественного транспорта, как сообщалось ранее.

"У дома 32 по Веневской улице произошло ДТП с участие двух транспортных средств. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с уборочной техникой - трактором. В результате ДТП пострадали два человека, все они находились в легковом автомобиле - водитель и пассажир. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, еще двух человек осматривают на месте.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на Веневской улице легковой автомобиль врезался в остановку, в результате чего пострадали четыре человека.