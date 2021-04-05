Коллегию присяжных по делу о поставках кокаина из Аргентины в РФ распустили

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы распустил коллегию присяжных по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны из-за отсутствия подтверждения полномочий одного из защитников основного фигуранта дела Андрея Ковальчука. Как уточнил ТАСС адвокат другого фигуранта Александр Костанянц, новый отбор присяжных назначен на 29 апреля.

"В связи с тем, что один из адвокатов Ковальчука технически не представил в Дорогомиловский суд документы, подтверждающие полномочия защитника <...> гособвинитель заявил ходатайства об отстранении защитника от дальнейшего участия в процессе, признав прошедшие заседания недействительными, распустив действующую коллегию присяжных заседателей. Данное ходатайство было удовлетворено судом, новый состав присяжных будет отбираться 29 апреля в 12:00 мск", - сказал адвокат, не уточнив фамилию юриста, из-за которого была распущена коллегия.

Костанянц отметил профессионализм судьи, ведущей процесс и распустившей присяжных. "Необходимо отметить проделанную огромную работу судьи Ольги Быковской, которая организовала отбор присяжных", - резюмировал адвокат.

По словам источника из судебных кругов, речь идет об адвокате Абубакаре Вадаеве, который "при переходе из одного субъекта России в другой не предоставил данные о снятии с учета и постановки на новый".

Операция "12 королев"

Дорогомиловский суд с участием коллегии присяжных заседателей приступил к слушанию уголовного дела о поставках кокаина в ноябре прошлого года. Все фигуранты отвергают свою причастность к инкриминируемому преступлению.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который, по данным следствия, частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.