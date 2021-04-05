Дело о покушении на убийство возбудили после обстрела детей на площадке в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Второе уголовное дело о покушении на убийство возбудили следователи в Ленинградской области после обстрела детей на игровой площадке в Кингисеппе, где ребенок получил ранение. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее в СК сообщили, что неизвестный в воскресенье выстрелил в сторону детей, которые играли на детской площадке в Кингисеппе. В результате ранение получил 10-летний мальчик, он был госпитализирован.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, у пострадавшего ребенка врачи обнаружили в шее предмет, схожий с пулей. "В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - отметили в СК.

Ранее по факту данного инцидента было возбуждено дело о хулиганстве с применением оружия по статье 213 УК РФ. В настоящее время дела объединены в одно производство. Следователи совместно с сотрудниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ищут злоумышленника.