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Дело возбуждено после ДТП с участием пьяного полицейского в Воронежской области

Инцидент произошел 4 апреля

ТАСС, 5 апреля. Следователи в Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который в состоянии опьянения спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения")", - говорится в сообщении.

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