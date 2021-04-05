Трое свидетелей по делу Ефремова, обвиняемых в ложных показаниях, предстанут перед судом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Трое свидетелей, обвиняемых в заведомо ложных показаниях по делу актера Михаила Ефремова, предстанут перед судом. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ ("Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод"), - сказала она.

В Пресненском районном суде Москвы на судебном разбирательстве по обвинению Ефремова в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), по ходатайству его адвоката ранее были допрошены три свидетеля. Их утверждения противоречили собранным судом доказательствам. По результатам проверки были возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. В ходе предварительного расследования проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, допрошено более десяти свидетелей, изъяты видеозаписи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

"Всем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", - заключила Волк.