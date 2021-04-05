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Суперкар попал в ДТП на Красной Поляне в Сочи

Пострадавших нет
© Отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю

СОЧИ, 5 апреля. /ТАСС/. Автомобиль Lamborghini Urus стоимостью более 16 млн рублей попал в аварию в Красной Поляне в поселке Эсто-садок города Сочи, пострадавших нет, сообщили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД Краснодарского края в понедельник.

"Машину занесло и она допустила наезд на препятствие. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Предположительно, суперкар занесло на мокрой дороге.

Lamborghini Urus выпускается с 2018 года. На спортивном кроссовере установлен двигатель в 650 лошадиных сил, что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды и позволяет развивать скорость до 305 км/ч.

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