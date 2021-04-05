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Fox: шесть членов одной семьи обнаружили застреленными в доме в Техасе

По данным телеканала, убитые были выходцами из Бангладеш

ТАСС, 5 апреля. Шесть членов одной семьи найдены мертвыми в доме в американском городе Аллен (штат Техас) в понедельник. Как сообщает местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на полицию, у всех убитых огнестрельные ранения.

По информации полицейских, застрелены супружеская пара, трое их взрослых детей и их бабушка. По предварительной версии полиции, двое братьев убили остальных членов семьи, а затем совершили самоубийство. Согласно сведениям правоохранительных органов, один из братьев оставил сообщение о случившемся, однако его содержание не разглашается. Fox News отмечает, что убитые были выходцами из Бангладеш.

Сейчас полиция продолжает расследование дела об убийстве, которое, скорее всего, произошло на прошедших выходных, говорится в сообщении телеканала. При этом каких-либо заявлений в полицию непосредственно перед инцидентом не поступало.

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