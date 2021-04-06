В США суд обязал осужденного россиянина выплатить компенсацию в размере почти $20 млн

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал выплатить компенсацию в размере $19,9 млн россиянина Андрея Тюрина, который в январе был приговорен к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в понедельник в электронную базу суда.

Как следует из этих материалов, стороны пришли к соглашению относительно суммы, которую Тюрин должен предоставить физическим и юридическим лицам, пострадавшим от его действий. Согласно договоренностям, утвержденным судом, Тюрин "выплатит компенсацию в размере $19 952 861". Полный список компаний и лиц, которые получат эти средства, в документах не приводится. Не уточняется также, имеет ли Тюрин возможность выплатить указанную сумму.

В начале января Тюрин был приговорен к 144 месяцам лишения свободы. Как заявила судья Лора Тейлор Суэйн, россиянин был вовлечен в "масштабную преступную деятельность финансового характера". По данным следствия, он причастен к кибератакам на крупные американские компании с целью получения данных клиентов.

Суэйн уточнила тогда, что россиянин, согласно предварительным оценкам, должен возместить около $19,2 млн. Теперь эта сумма пересмотрена в сторону повышения. Ранее ожидалось, что стороны обсудят вопрос о выплате компенсации на слушаниях 6 апреля. В свете новых договоренностей это заседание отменено.

Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Американские власти предъявили ему обвинения во взломах компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Представители Секретной службы утверждали, что россиянин причастен к "самой масштабной в истории краже клиентских данных финансовых структур США". Они отмечали, что Тюрина могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 92 лет.

Россиянин первоначально заявлял о своей невиновности. Согласно материалам суда, в сентябре 2019 года Тюрин пошел на сделку с прокуратурой. Он признал вину по нескольким пунктам обвинения. Секретная служба США утверждала, что Тюрин и его сообщники "присвоили сотни миллионов долларов".