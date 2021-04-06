Около 1 тыс. га территории нацпарка горит в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования тушат возгорание на территории Анюйского национального парка в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье".

Возгорания в нацпарке начались в воскресенье. Возникли очаги на площади 790 и 265 га.

"Первые два очага потушены, горела болотистая местность. Возникло еще одно возгорание - травяной пожар на площади около 1 тыс. га", - говорится в сообщении.

Анюйский нацпарк находится на западном макросклоне центрального Сихотэ-Алиня в бассейне реки Анюй - крупного правого притока Амура. Кедрово-широколиственные леса в этой местности обеспечивают кормом гималайского и бурого медведей, изюбря, кабана и тигра. Места обитания этого хищника занимают более двух третей территории национального парка. Порядка 12-15 тигров живут на территории парка постоянно. Также парк играет роль экологического коридора, соединяющего места обитания северной группировки тигра с остальной частью ареала.

Как уточнили агентству в "Заповедном Приамурье", лесам пожар не угрожает. Сейчас ведутся работы по его тушению. "Ущерб парку незначительный. Тигры живут севернее местности, где возникли очаги", - сказали в дирекции.

Там добавили, что огонь пришел со стороны дороги, ведущей в поселение Арсеньево.