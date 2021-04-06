Для пострадавших в катастрофе поезда на Тайване собрали пожертвований на $2 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 апреля. /ТАСС/. Кампания по сбору пожертвований в фонд помощи пострадавшим в крупной железнодорожной катастрофе на Тайване собрала уже более $2 млн. Об этом сообщила во вторник газета Taipei Times .

Столкновение поезда с выехавшей на пути машиной на Тайване.

Столкновение поезда с выехавшей на пути машиной на Тайване. Главное

Трагедия, произошедшая 2 апреля, унесла жизни 50 человек. Еще 202 пассажира получили ранения. Госпитализированными остаются 37 пострадавших, состояние четырех их них расценивается врачами как критическое.

"Мы получили много запросов, где люди могут сделать пожертвования, поэтому открыли специальные банковские счета", - отметил глава ведомства по делам здравоохранения и социального обеспечения Чэнь Шичжун. Кроме того, оставить деньги на эти цели можно через сети круглосуточных магазинов, в почтовых отделениях, через электронные платежные системы.

В понедельник руководитель администрации Тайваня Цай Инвэнь, глава правительства острова Су Чжэньчан и ряд других чиновников из правящей партии пообещали пожертвовать свой месячный доход в фонд помощи пострадавшим.

В настоящее время спасатели продолжают операцию по разблокированию туннеля, внутри которого застряла большая часть искореженного состава. Движение поездов на аварийной ветке сможет возобновиться не ранее 20 апреля.