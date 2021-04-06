В Приморье на берегу в Малой бухте нашли погибшего маленького кита

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Труп небольшого кита, предположительно, вида северный плавун нашли в Приморском крае на берегу возле Сихотэ-Алинского заповедника, сообщает сайт учреждения во вторник.

"1 апреля в окрестностях поселка Терней, в Малой бухте, был найден труп небольшого кита. Погибшее животное обследовано сотрудниками Сихотэ-Алинского заповедника: произведены замеры, взяты образцы кожи и мышечных тканей для генетического анализа, сделаны подробные фотографии и видеосъемка. Наш найденный малыш северного плавуна погиб не своей смертью, а очевидно запутался в оснастке промышленных рыболовецких орудий. Поперек его тела хорошо заметны три светлые борозды - следы от фала или веревки", - говорится в сообщении.

Вид животного удалось определить после консультаций со специалистами Российской академии наук, изучающими морских млекопитающих. Стало ясно, что погиб новорожденный китенок. Это малоизученный вид, который, тем не менее, внесен в Красную книгу Приморского края.

"Точное название найденного в Малой бухте животного можно будет сказать только после проведения генетического анализа. Дело в том, что существует еще один очень похожий вид, малый плавун (лат. Berardius minimus), описанный совсем недавно (в 2019 году) японскими учеными. Он отличается от северного плавуна меньшими размерами тела (взрослые особи достигают 6,9 метра) и более темной, почти черной окраской", - уточняется в сообщении.

Северный плавун - второй по размеру, после кашалота, зубатый кит. Длина его тела может достигать 12,8 м, а вес - 11 тонн. Самки обычно крупнее самцов и могут достигать веса до 11-15 тонн. Северные плавуны очень социальны и, как правило, встречаются в тесных группах сородичей. Средний размер таких групп 7-10 особей, но временно они могут собираться в группы гораздо большего размера, до 30-45 особей.