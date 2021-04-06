Пожар в ангарах в Самарской области ликвидировали

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пожар в двух ангарах в городском округе Кинель Самарской области ликвидировали. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"В 03:35 (02:35 мск) 06.04.2021 пожар ликвидирован на площади 1 200 кв. м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре на улице Промышленной, 13 поступила в 17:30 мск. В здании осуществляется производство резинотехнических изделий из переработанных автопокрышек. В результате ЧП пострадал один рабочий, он госпитализирован. Открытое горение было ликвидировано в 21:11 мск.