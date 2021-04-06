Власти Флориды нашли возможное второе место утечки из водохранилища с грязной водой

ТАСС, 6 апреля. Власти штата Флорида обнаружили второе возможное место утечки из водохранилища Пайни-Поинт с загрязненной водой, расположенного на территории старого фосфатного рудника. Как сообщил в понедельник со ссылкой на местную администрацию телеканал ABC, чтобы не допустить разлива загрязненной воды с повышенным содержанием фосфора и азота и, как следствие, затопления ближайшей территории, для ее откачки из искусственного водоема будут установлены дополнительные насосы.

По информации телеканала, возможное второе место утечки обнаружили с беспилотника. После установки дополнительных насосов власти планируют откачивать и сливать в залив Тампа 280-370 млн литров в сутки вместо нынешних 130 млн литров из водохранилища, в котором изначально было порядка 1,8 млрд литров грязной воды.

По сведениям газеты The New York Times, об утечке из водохранилища сообщалось еще 26 марта, но она была небольшой и не представляла угрозы. Ситуация значительно ухудшилась в конце прошлой недели - возникла угроза прорыва искусственного водоема. 4 апреля власти ввели режим чрезвычайного положения в округе Манати (штат Флорида) и распорядились об эвакуации жителей и работников предприятий, расположенных рядом с Пайни-Поинт. Всего в этой зоне насчитывается порядка 316 домов.