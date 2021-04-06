В Абхазии временно ввели ограничения на подачу электроэнергии

СУХУМ, 6 апреля. /ТАСС/. Ограничения в подаче электроэнергии ввели в Абхазии из-за аварий на двух высоковольтных линиях, в республике каждые три часа на один час отключают свет. Об этом сообщает "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook во вторник.

"На высоковольтных линиях Гячрыпшь (Абхазия) и Кавкасиони на территории Российской Федерации произошли аварии. Вследствие этого в энергосистеме Абхазии образовался дефицит мощности порядка 100 МВт. Ввиду этого вводятся ограничения по всей территории республики на 1 час каждые 3 часа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о работах по ликвидации аварий будут сообщать своевременно.

Из-за остановки на ремонт деривационного тоннеля единственной Ингурской ГЭС вся Абхазия с января получает свет из России. Завершить ремонт и ввести в строй станцию планируют 1 мая.