Обвинения в катастрофе украинского самолета в Тегеране предъявили 10 иранцам

ТЕГЕРАН, 6 апреля. /ТАСС/. Обвинения по делу о катастрофе украинского самолета в окрестностях Тегерана предъявлены 10 иранским должностным лицам. Об этом заявил во вторник бывший военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки на церемонии передачи полномочий своему преемнику.

"10 должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолета, привлечены к ответственности. Необходимые выводы будут сделаны в суде", - цитирует его агентство ISNA.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В своем финальном техническом отчете Тегеран заявил, что авиалайнер был уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Иранская сторона утверждает, что самолет был случайно определен как "вражеская цель".