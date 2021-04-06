{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
Обновлено 

Обвинения в катастрофе украинского самолета в Тегеране предъявили 10 иранцам

В финальном техническом отчете Тегеран заявил, что авиалайнер был уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны, поскольку был случайно определен как "вражеская цель"

ТЕГЕРАН, 6 апреля. /ТАСС/. Обвинения по делу о катастрофе украинского самолета в окрестностях Тегерана предъявлены 10 иранским должностным лицам. Об этом заявил во вторник бывший военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки на церемонии передачи полномочий своему преемнику.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное
Крушение украинского Boeing в Тегеране.

"10 должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолета, привлечены к ответственности. Необходимые выводы будут сделаны в суде", - цитирует его агентство ISNA.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В своем финальном техническом отчете Тегеран заявил, что авиалайнер был уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Иранская сторона утверждает, что самолет был случайно определен как "вражеская цель".

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Дело в отношении Ивана Белозерцева
В ходе обыска у Белозерцева обнаружили незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы
Следователь также сообщил, что пока не удалось установить всех соучастников дела о получении взятки экс-главой Пензенской области от предпринимателя Бориса Шпигеля
Читать полностью