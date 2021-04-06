Сына бывшего замдиректора Эрмитажа осудили на 2,5 года условно за крупную растрату

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сын бывшего заместителя директора Государственного Эрмитажа, бывший глава департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры РФ Артем Новиков осужден на два года шесть месяцев лишения свободы условно за крупную растрату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

"Суд признал Артема Новикова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года", - сказали в суде, отметив, что Новиков останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Суд установил, что подсудимый несколько раз выписывал сам себе премии и прибавки к зарплате, а также финансово поощрял своих подчиненных. Вместе с тем никакими внутренними документами Минкультуры законность этих выплат подтверждена не была. В ходе заседания суда Новиков признал свою вину.

В июле 2018 года отец Артема Новикова Михаил был приговорен к 2,5 года лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. рублей за хищения средств, выделенных на реставрацию объектов Эрмитажа. Второго фигуранта дела - управляющего ЗАО "Балтстрой" Александра Коченова - суд проговорил к 2,5 года условно и штрафу в 300 тыс. рублей. Установлено, что Новиков вместе с Коченовым участвовал в хищении 30,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома и его приспособление под лабораторно-хранительский и административный корпус музея.

Эрмитаж, признанный в данном процессе потерпевшей стороной, отозвал иск на 30,6 млн рублей в связи с тем, что фигуранты уже погасили ущерб, поэтому гражданское производство было прекращено.