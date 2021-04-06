В Пензе школьница ударила одноклассника ножом

ПЕНЗА, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как школьница в Пензе ударила ножом в спину своего одноклассника. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УМВД.

"Поступило сообщение о том, что в одном из городских общеобразовательных учреждений несовершеннолетнему причинены телесные повреждения. Полицейские установили, что между несовершеннолетними произошел словесный конфликт, в результате которого учащаяся причинила телесные повреждения ножом в область спины своему однокласснику. В отношении девочки-подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшего передали медикам. Подозреваемая состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, с ней на постоянной основе проводится профилактическая работа. "Руководством УМВД России по Пензенской области будет дана оценка работе инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ, потерпевшему 14 лет, он госпитализирован, подозреваемой 15 лет.