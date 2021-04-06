В Ярославле осудили организаторов нелегального въезда в Россию граждан Филиппин

ТАСС, 6 апреля. Суд вынес обвинительный приговор семерым участникам преступной группы, пытавшимся организовать нелегальный въезд в Россию более 400 граждан Филиппин под предлогом их трудоустройства в качестве высококвалифицированных специалистов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ.

"Вступили в законную силу приговоры Дзержинского районного суда Ярославля по уголовным делам в отношении граждан России Самодуровой, Квашенкина, Саблюкова, Новоторовой, Абдул-Ганеевой, Ахмедова и иностранного гражданина Ахмедова за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Они приговорены к различным срокам лишения свободы от 1 года и 3 месяцев до 2 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщили в ФСБ. Осужденные были заключены под стражу в зале суда.

В ФСБ сообщили, что деятельность межрегиональной преступной группы была пресечена в 2019 года в рамках оперативно-разыскных мероприятий, которые проводились на территории Московского региона и Ярославской области. Участники группы организовали канал незаконной легализации иностранцев. "С использованием поддельных документов от имени фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на территории России, за денежное вознаграждение они намеревались осуществить незаконный въезд и пребывание на территории Российской Федерации более 400 граждан Филиппин под предлогом их трудоустройства в качестве высококвалифицированных специалистов в организации, фактически не осуществлявшие финансово-хозяйственную деятельность", - сообщили в ФСБ. За свои услуги участники группы получали с каждого иностранца $3,5 тыс.

Суд при рассмотрении уголовного дела учел, что обвиняемые полностью признали свою вину, дали исчерпывающие показания о своей противоправной деятельности, а также в полном объеме исполнили условия заключенного с ними досудебного соглашения о сотрудничестве.