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Дело в отношении Ивана Белозерцева
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В ходе обыска у Белозерцева обнаружили незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы

Следователь также сообщил, что пока не удалось установить всех соучастников дела о получении взятки экс-главой Пензенской области от предпринимателя Бориса Шпигеля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудники СК нашли в ходе обысков у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему. Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест бывшего главы региона.

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"В ходе обыска в жилище Белозерцева были обнаружены предметы, непосредственно относящиеся к получению им взятки, и незарегистрированное боевое оружие, а также патроны к нему", - сказал представитель следствия.

Следствию пока не удалось установить всех соучастников дела о получении взятки Белозерцевым от предпринимателя Бориса Шпигеля.

"Не все свидетели и соучастники преступления на данный момент установлены. Учитывая осведомленность Белозерцева о ходе расследования дела, он может, находясь на свободе, скрыться от органов следствия и суда", - сказал представитель следствия.

Адвокат Алексей Сергеенко в свою очередь сообщил ТАСС, что сторону защиты Белозерцева не ознакомили с протоколами обысков, в ходе которых у него обнаружили боевое оружие.

"Информация об оружии была озвучена сегодня следователем впервые. Он ссылается на протоколы обысков, согласно которым оружие было найдено в рабочем кабинете, а не в доме Белозерцева. Но нас пока не ознакомили с этими протоколами. И в ходе рассмотрения первой инстанцией вопроса об аресте моего подзащитного эти документы не были представлены, поэтому ссылка на эти материалы сегодня выглядит странной", - сказал защитник.

Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу защиты бывшего губернатора и оставил его в СИЗО.

В новость внесены изменения (11:41 мск) - добавлен комментарий адвоката Белозерцева.

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