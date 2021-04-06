Володин рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП сотрудницы аппарата Думы

"На минувшей неделе в центре Москвы произошло резонансное ДТП. Пострадавших несколько, одна из них - наша коллега, сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжелое", - отметил Володин в своем Telegram-канале.

Ранее адвокат Артемовой Андрей Князев сообщил, что она находится в стабильном, но тяжелом состоянии. По его словам, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, но она остается в медикаментозной коме.