Прокуратура просит суд рассмотреть в особом порядке дело экс-депутата Госдумы Волчека

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Прокуратура просит Пресненский суд Москвы рассмотреть в особом порядке уголовное дело бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество на €1,5 млн. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, второй фигурант дела, бизнесмен Зураб Плиев, также заключил сделку со следствием.

"В Пресненский суд поступили материалы уголовного дела в отношении Плиева и Волчека, а также представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в отношении обвиняемых, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказала пресс-секретарь Лела Кокая.

По ее словам, дело в суде зарегистрировано, но еще не назначено к рассмотрению.

Особый порядок судопроизводства предусматривает полное признание подсудимыми вины и дачи ими показаний, которые могут изобличить других фигурантов дела или раскроют другие преступления. Он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, при особом порядке суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон, в ходе которых стороны попросят для Плиева и Волчека о справедливом по их мнению наказании.

О деле

Волчек и Плиев были задержаны и доставлены 22 апреля прошлого года из Петербурга в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу о вымогательстве. Они были арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Волчек вину отрицал вину, Плиев дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Дело расследует ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю за почти €1,5 млн (из которых при передаче посреднику оказались настоящими около 8 млн рублей) решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.

По данным источника ТАСС, заявителем и потерпевшим по делу Волчека является Андрей Розов, бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс". Розов ранее был потерпевшим по аналогичному уголовному делу. Тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы на различные сроки. По делу экс-депутата и бизнесмена проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" ("Совюрком") Денис Юшинский, курировавший ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичного ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером Волчека.