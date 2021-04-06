Суд отложил рассмотрение иска МВД по административному надзору "скопинскому маньяку"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Скопинский районный суд Рязанской области отложил до 15 апреля рассмотрение иска МВД по административному надзору в отношении так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

1 апреля Мохов был оштрафован за несоблюдение административного надзора на 1 200 рублей.

"Отложено [рассмотрение] до 15 апреля", - сказала собеседница агентства. Мохов в суд не явился.

В 2005 году Мохов приговором Скопинского городского суда Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году злоумышленник похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года. В начале марта 2021 года Мохов был освобожден после отбывания 16 лет 10 месяцев срока, в течение шести лет он будет находиться под административным надзором полиции.