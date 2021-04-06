Мосгорсуд оставил под стражей Белозерцева

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу защиты бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на арест по делу о крупной взятке и оставил его в СИЗО, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановил оставить его без изменения, а жалобу стороны защиты Белозерцева - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Басманный суд ранее удовлетворил ходатайства следствия об аресте Белозерцева, Шпигеля и его супруги Евгении, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве")".

В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей. 23 марта президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.