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В Волгограде женщину насмерть придавило упавшим деревом

ЧП произошло в Красноармейском районе города
© Михаил Терещенко/ТАСС, архив

ВОЛГОГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. В Волгограде на женщину упало сухое дерево, она погибла. Начата проверка, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. 

"В Красноармейском районе Волгограда в результате сильного порыва ветра сухое дерево упало на проходившую под ним женщину. Трагический инцидент произошел в одном из дворов по улице Брестская. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. 

Следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются личность погибшей и все обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе ведомства.

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