В Волгограде женщину насмерть придавило упавшим деревом

ВОЛГОГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. В Волгограде на женщину упало сухое дерево, она погибла. Начата проверка, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Красноармейском районе Волгограда в результате сильного порыва ветра сухое дерево упало на проходившую под ним женщину. Трагический инцидент произошел в одном из дворов по улице Брестская. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются личность погибшей и все обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе ведомства.