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Фигурант дела о заказном убийстве бизнесмена в Петербурге получил пять лет колонии

Максим Баштанар полностью признал вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга при повторном рассмотрении дела приговорил к пяти годам лишения свободы Максима Баштанара - посредника в организации убийства бизнесмена Владимира Кулебакина в 2019 году. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Баштанар вину признал полностью. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Связанный с гостиничным бизнесом предприниматель Кулебакин был застрелен в Выборгском районе Петербурга в апреле 2019 года. СК тогда возбудил уголовное дело об убийстве, в короткие сроки удалось выяснить, что убийство было заказным, а также установить и задержать фигурантов дела.

Следователям удалось доказать, что организатором убийства был сын застреленного Вадим Кулебакин. В ноябре 2020 года суд приговорил его к 15 годам колонии. На суде было установлено, что он заплатил Баштанару деньги за то, что тот найдет киллера.

Баштанар ранее был приговорен судом к восьми с половиной годам лишения свободы. Он заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания на других фигурантов дела, однако в ходе суда над сыном бизнесмена отказался от показаний и заявил, что оговорил всех. В январе этого года горсуд Петербурга отменил приговор в виде восьми с половиной лет колонии и взял дело на новое рассмотрение.

Личность убийцы, которого наняли для того, чтобы застрелить бизнесмена, также была установлена следователями, однако затем выяснилось, что он умер через некоторое время после совершения преступления.

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