{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жительницу Подмосковья задержали за убийство сожителя и подруги

Подозреваемая уличила мужчину в измене со своей подругой

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Жительница Красногорска задержана за убийство сожителя и подруги на почве ревности. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В ночь на 6 апреля 53-летняя подозреваемая, придя в квартиру в Красногорске, где проживала со своим сожителем, уличила мужчину в измене со своей подругой. На почве ревности женщина нанесла ножом множественные удары в область груди своему сожителю и подруге", - сообщила Врадий.

Подозреваемая задержана, она написала явку с повинной. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о ее аресте.

Теги
Россия
Суд в Волгограде отменил постановление об УДО фигуранта дела о беспорядках в Москве
Суд апелляционной инстанции нашел сведения, не позволяющие сделать однозначный вывод о том, что Егор Лесных твердо встал на путь исправления
Читать полностью