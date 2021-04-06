Жительницу Подмосковья задержали за убийство сожителя и подруги

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Жительница Красногорска задержана за убийство сожителя и подруги на почве ревности. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В ночь на 6 апреля 53-летняя подозреваемая, придя в квартиру в Красногорске, где проживала со своим сожителем, уличила мужчину в измене со своей подругой. На почве ревности женщина нанесла ножом множественные удары в область груди своему сожителю и подруге", - сообщила Врадий.

Подозреваемая задержана, она написала явку с повинной. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о ее аресте.