Суд отказался отложить заседание по жалобе на арест Шпигеля из-за состояния его здоровья

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался отложить заседание по жалобе на арест предпринимателя Бориса Шпигеля из-за состояния его здоровья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"С учетом мнения врача суд постановил в ходатайстве защиты о переносе жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Шпигелю отказать", - заявила судья.

Сам Шпигель, который участвует в заседании по видеосвязи, ранее отметил, что он "задыхается, что не очень понимает суть вопросов суда, однако постарается принять участие в судебном заседании". При этом медицинский работник, присутствующий рядом с бизнесменом, подчеркнул, что лечащий доктор разрешил предпринимателю участвовать в судебно-следственных действиях.

Сторона защиты просила Мосгорсуд отложить заседание из-за его состояния здоровья.

"Мы категорически против продолжения заседания, наш подзащитный задыхается. Это может привести к тому, что в больнице "Матросской Тишины" его не спасут. Мы просим отложить заседание", - сказала адвокат Виктория Бурковская.

Представитель СК РФ в свою очередь отметил, что, "согласно заключению врачей, Шпигель может участвовать в судебно-следственных мероприятиях". Сотрудник следствия выступил против переноса. Судья попросила сотрудников больницы, где находится Шпигель, вызвать врача для осмотра.

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