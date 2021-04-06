На Сахалине без электроснабжения остались порядка 400 тыс. человек

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Около 400 тыс. человек остаются без электроснабжения в Сахалинской области из-за аварии на подстанции. Об этом во вторник сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения остаются около 400 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей составляет около 300 МВт. Электроснабжение сохраняется в изолированном Охинском энергорайоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ведутся ремонтные работы. Предположительно, они займут около двух часов.