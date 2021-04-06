В Крыму ребенок провалился в шахту лифта в недостроенном здании

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Школьница, играя в прятки в недостроенном многоэтажном здании в Алуште, упала в шахту лифта с десятого этажа и получила множественные травмы, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"4 апреля текущего года школьница, гуляя с друзьями по недостроенному многоэтажному дому по улице Перекопской в Алуште, во время игры в прятки упала в шахту лифта с 10-го этажа, получив множественные травмы. В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении Симферополя в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по факту травмирования 13-летней девочки.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что это ведомство также проводит проверку. В суд направлен иск с требованиями обязать собственника провести консервацию недостроя и закрыть доступ внутрь объекта и на территорию строительной площадки для посторонних лиц. Из-за того, что эти меры пока не приняты, прокуратура обратилась в СК для решения вопроса об уголовного преследовании.

"В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратуре города Алушты необходимо дать оценку действиям должностных лиц местной администрации, которые ранее информировались о систематических несчастных случаях на объекте, однако соответствующих мер не приняли", - отметили в ведомстве.