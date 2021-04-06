У Шпигеля есть гражданства России и Израиля

Во вторник в Мосгорсуде в ходе заседания по жалобе на арест бизнесмена следователь попросил суд "приобщить к материалам дела два паспорта Шпигеля: российский и израильский" и суд его ходатайство удовлетворил.

Адвокаты Шпигеля подчеркнули, что все интересы предпринимателя сосредоточены в РФ, а израильский паспорт он выдан следователям добровольно.

Басманный суд ранее арестовал экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за получение взятки от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля. Арестованы также Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов. Они обвиняются в даче взятки, получении взятки, посредничестве во взяточничестве. В суде представитель СК заявил, что следствие еще не установило всех соучастников дела о получении Белозерцевым взятки. В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей.