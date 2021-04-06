Перевозчик в Перми получил тюремный срок по делу о ДТП с 60 пострадавшими

ПЕРМЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Перми признал виновным и приговорил к шести годам и двум месяцам в колонии общего режима индивидуального предпринимателя Павла Дробинина, автобус которого в августе 2019 года врезался в бетонную стену, в результате ДТП пострадали почти 60 человек, двое погибли. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением регулярных перевозок пассажиров в городском и пригородном сообщении сроком на два года", - говорится в сообщении.

Авария с участием пассажирского автобуса № 53 произошла в Перми 17 августа 2019 года, в результате кондуктор и 57 пассажиров автобуса получили травмы, 63-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия, а 59-летняя пассажирка автобуса скончалась в медицинском учреждении 26 августа 2019 года. По уголовному делу проведено более 70 различных судебных экспертиз, материалы уголовного дела составляют 23 тома. Причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса.