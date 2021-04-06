ТЦ и все магазины "Магнит" в Люберцах проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и правоохранители проверяют восемь торговых центров на территории Московской области, а также все магазины "Магнит" в Люберцах после анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сотрудники торгово-развлекательного центра "Мега "Белая дача" в Котельниках, а также ТЦ "Подосинки" в Люберцах получили сообщения от неизвестных о "минировании", на месте работают полицейские и кинологи. "Анонимные сообщения поступили на электронную почту также ТЦ "Рио" в Коломне, ТЦ "Июнь" в Мытищах, ТЦ "Июнь" в Красногорске, ТЦ "Шоколад" в Реутове, ТРЦ "Мега" в Химках, ТЦ "Грант" в Люберцах", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, неизвестные "заминировали" все магазины "Магнит" в Люберцах. Там также проводится проверка на наличные взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Во вторник также неизвестные злоумышленники сообщили о том, что взрывные устройства заложены в зданиях судебных приставов, БТИ, МФЦ, городского суда и управления социальной защиты в Люберцах.