На станции метро "Сокольники" задержали подозреваемого, угрожавшего убийством пассажиру

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на станции столичного метрополитена "Сокольники" подозреваемого в угрозе убийством одному из пассажиров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По имеющейся информации, злоумышленник спровоцировал конфликт с молодым человеком, а затем нанес ему несколько ударов и столкнул на рельсы. Полицейские среагировали мгновенно. Они помогли пострадавшему подняться на платформу до прибытия электропоезда и задержали подозреваемого, который пытался скрыться. По данному факту дознавателем УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")", - сказала она.

По ее словам, инцидент произошел на станции метро "Сокольники" в Москве.