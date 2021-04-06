{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Ивана Белозерцева

Мосгорсуд оставил в СИЗО Бориса Шпигеля

Бизнесмен находится под стражей по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву
Борис Шпигель Снимок с видео/Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Борис Шпигель
© Снимок с видео/Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу защиты главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля на его арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, признав законным решением суда первой инстанции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановил оставить его без изменения, а жалобу стороны защиты обвиняемого - без удовлетворения", - зачитал решение судья. Из-за проблем со здоровьем Шпигель участвовал в заседании по видеосвязи из тюремной больницы СИЗО "Матросская Тишина".

Теги
Дело в отношении Ивана Белозерцева
В Швеции по подозрению в подготовке теракта задержаны мужчина и женщина
Они отказываются признать вину
Читать полностью