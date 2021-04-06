Блогера из Брянска оштрафовали на 1 млн рублей за клевету на ветерана

ТАСС, 6 апреля. Суд признал виновным в клевете блогера из Брянска Сергея Маслова, который разместил в интернете информацию, что фронтовик, отец губернатора региона Александра Богомаза, в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с контрразведкой Германии. Ему назначено наказание в виде штрафа в 1 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Брянска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления"). Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Следователи установили, что в 2020 году на одном из каналов YouTube Маслов заявил, что участник Великой Отечественной войны Василий Богомаз - отец действующего губернатора Брянской области Александра Богомаза - сотрудничал с контрразведкой.

При этом в материалах уголовного дела сообщалось, чтов мае 1942 года Василий Богомаз с другими красноармейцами попал в фашистский лагерь "Шталаг-326". Он сохранил верность Родине, неоднократно не выполнял приказы немцев, за что подвергался суровым наказаниям, позже осуществил побег и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года получил медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".