Мужчину ранили ножом во время конфликта недалеко от Новоспасского монастыря в Москве

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мужчина ранил своего оппонента ножом в ходе конфликта недалеко от Новоспасского монастыря в Москве.

"Сегодня утром между двумя гражданами произошел конфликт на Крестьянской площади, в ходе которого один из них нанес ножевое ранение своему оппоненту", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

Пострадавший госпитализирован, а нападавший доставлен в отдел полиции для разбирательства.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел недалеко от Новоспасского монастыря.