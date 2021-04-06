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Мужчину ранили ножом во время конфликта недалеко от Новоспасского монастыря в Москве

Пострадавший госпитализирован

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мужчина ранил своего оппонента ножом в ходе конфликта недалеко от Новоспасского монастыря в Москве.

"Сегодня утром между двумя гражданами произошел конфликт на Крестьянской площади, в ходе которого один из них нанес ножевое ранение своему оппоненту", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

Пострадавший госпитализирован, а нападавший доставлен в отдел полиции для разбирательства.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел недалеко от Новоспасского монастыря.

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