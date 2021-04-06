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Девять человек доставили в полицию за нарушение порядка у ИК, где находится Навальный

На территории, прилегающей к колонии, собрались около 45 человек
Сотрудники правоохранительных органов у контрольно-пропускного пункта исправительной колонии общего режима №2, Покров ТАСС
Описание
Сотрудники правоохранительных органов у контрольно-пропускного пункта исправительной колонии общего режима №2, Покров
© ТАСС

ТАСС, 6 апреля. Сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел (ОВД) девять человек за нарушение общественного порядка у исправительной колонии №2 в городе Покрове во Владимирской области, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. В этой колонии отбывает наказание Алексей Навальный.

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"В городе Покрове на территории, прилегающей к ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, собрались около 45 человек. Из них порядка 30 - представители СМИ и блогеры. Девять граждан, допустивших нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

В администрации Петушинского района, на территории которого находится колония, ТАСС уточнили, что одна из задержанных - глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева.

Также о своем задержании у колонии сообщил журналист телекомпании CNN Мэттью Чэнс.

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