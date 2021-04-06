Разлив нефтепродуктов обнаружили у детского лагеря в Татарстане

КАЗАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали аварийный разлив нефтепродуктов неподалеку от детского лагеря в Татарстане, площадь загрязненного участка оценивается в 640 кв. м. Об этом сообщается на сайте министерства экологии и природных ресурсов республики.

"Аварийный разлив нефтепродуктов произошел в Альметьевском районе вблизи детского оздоровительного лагеря "Орленок". На место выехали инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Республики Татарстан совместно с представителями МЧС России по Республике Татарстан, ГИБДД МВД по Республике Татарстан и Росприроднадзора по Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

При осмотре территории удалось установить, что причиной аварии стало избыточное давление на трубопроводе. Произошел выброс нефтепродуктов в колодец, что привело к его переполнению и разливу содержимого на почву, уточнили в пресс-службе министерства.

"Общая площадь загрязненного участка составила 640 кв. м. Кроме того, установлен факт стекания нефтепродуктов в водный объект - реку Урсалинку. Специалистами специализированной инспекции аналитического контроля Юго-Восточного ТУ произведен отбор проб почвы и воды, результаты анализов станут известны через неделю. Материалы дела будут переданы в Росприроднадзор по Республике Татарстан для принятия мер", - говорится в сообщении.