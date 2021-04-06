Главный нефролог Петербурга признался в убийстве своей супруги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, арестованный по обвинению в убийстве супруги в 2010 году, дал чистосердечное признание в убийстве по неосторожности.

Об этом сообщил журналистам его адвокат Сейран Арутюнян.

"Я хотел бы отметить, что чистосердечное признание было сделано не по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Это преступление небольшой тяжести", - сказал он.

Другой адвокат Земченкова Михаил Иванов также подтвердил чистосердечное признание, отметив, что защита разбирается в обстоятельствах такого признания. "Из личных бесед с нашим доверителем стало ясно, что такое решение он принял исключительно ради того, чтобы быстрее увидеть своих близких и родственников. Разбираемся в обстоятельствах написания им чистосердечного признания в отсутствие адвокатов", - сказал Иванов, добавив, что защита полагает наличие «порока воли» у Земченкова в момент написания таких признаний.

Арутюнян также отметил, что ему известно, что вначале Земченков дал признание без адвоката, затем он написал рукописное заявление, а затем "это было оформлено через протокол допроса с применением видеозаписи в присутствии всех необходимых лиц".

Адвокаты по делу нефролога Земченкова также обратились в СК с просьбой пресечь утечки информации.

"Мы с коллегами тут, конечно, на разных сторонах, но у нас единый процессуальный интерес, сегодня семья Земченковых в полном составе обращается в адрес [председателя СК] Александра Ивановича Бастрыкина с ходатайством о пресечении утечки информации от следствия с целью не допустить вынесения общественностью заранее обвинительного вердикта", - сказал Почуев.

Он добавил, что версия о причастности Земченкова к убийству супруги является стандартной, которую отрабатывало следствие долгое время. "Она была несколько десятков раз изучена и подвергнута критике, не найдя подтверждения. А тут после 11-летнего халатного бездействия следствия почетный член семьи [отец супруги Земченкова] Кононов Геннадий Александрович <...> дошел до главного следователя нашей страны, последовала молниеносная реакция СК, и в результате за решеткой оказался глава семейства", - сообщил журналистам адвокат потерпевших по делу Александр Почуев.

Ранее в СК сообщали, что отец пропавшей женщины ходил на прием к Бастрыкину. Почуев сообщал, что для семьи супруги врача стало неожиданностью задержание Земченкова.