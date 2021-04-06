В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

МАЙКОП, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи Тахтамукайского межрайонного следственного отдела СК РФ по Республике Адыгея возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины по факту жестокого обращения с животными, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры Тахтамукайского района после отмены незаконного решения территориального отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. По данным следствия, подозреваемый 2 января 2021 года около 15:00 мск возле своего домовладения в поселке Яблоновский в присутствии малолетней девочки, используя в качестве оружия пневматическую винтовку, произвел выстрел в собаку", - говорится в сообщении.

Животное от ранения скончалось. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.