СК возбудил дело о халатности при обеспечении лекарствами инвалида в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления СК РФ по Новгородской области возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего обеспечения жизненно необходимыми препаратами несовершеннолетнего жителя региона. Об этом сообщает сайт Следственного комитета.

"Следственными органами СК РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В следственное управление обратилась жительница Новгородской области о ненадлежащем обеспечении ее несовершеннолетнего ребенка, являющегося инвалидом и страдающего различными заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в Министерстве здравоохранения Новгородской области для установления всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе конкретных должностных лиц, причастных к нарушению прав несовершеннолетних. Расследование продолжается.