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Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены.
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены.
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены.
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены.
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены.
Обновлено 

Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены. Что известно о деле Земченкова

© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

6 апреля главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, арестованный по обвинению в убийстве супруги в 2010 году, признался в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).  

  • Врач Ирина Земченкова пропала в 2010 году в Петербурге. Спустя 11 лет после проверки Александра Земченкова на полиграфе у следователей появились основания полагать, что женщину убил ее супруг.
  • По версии следствия, мужчина после убийства расчленил тело и выбросил его в мусорный контейнер, а затем заявил в полицию о том, что его супруга якобы ушла из дома и пропала. 
  • 1 апреля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Ирину Земченкову умершей в начале 2020 года.  
  • 2 апреля Октябрьский районный суд в Петербурге постановил заключить Земченкова под стражу. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). 
  • 6 апреля Земченков покинул должность главного внештатного специалиста городского комитета по здравоохранению. 
  • По данным сайта Мариинской больницы, где он работает заведующим отделением, у него есть звание кандидата медицинских наук, он также является автором более 100 публикаций по теме нефрологии.
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