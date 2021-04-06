Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены. Что известно о деле Земченкова

6 апреля главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, арестованный по обвинению в убийстве супруги в 2010 году, признался в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
- Врач Ирина Земченкова пропала в 2010 году в Петербурге. Спустя 11 лет после проверки Александра Земченкова на полиграфе у следователей появились основания полагать, что женщину убил ее супруг.
- По версии следствия, мужчина после убийства расчленил тело и выбросил его в мусорный контейнер, а затем заявил в полицию о том, что его супруга якобы ушла из дома и пропала.
- 1 апреля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Ирину Земченкову умершей в начале 2020 года.
- 2 апреля Октябрьский районный суд в Петербурге постановил заключить Земченкова под стражу. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
- 6 апреля Земченков покинул должность главного внештатного специалиста городского комитета по здравоохранению.
- По данным сайта Мариинской больницы, где он работает заведующим отделением, у него есть звание кандидата медицинских наук, он также является автором более 100 публикаций по теме нефрологии.