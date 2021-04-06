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В Красноярском крае задержали подозреваемого в нападении на ветерана войны

Предполагаемый злоумышленник уже признался в содеянном

КРАСНОЯРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Мужчину, напавшего на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны в поселке Зыково под Красноярском, задержали. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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"Благодаря слаженным и профессиональным действиям следователей и оперативных сотрудников полиции был задержан 40-летний житель поселка Зыково, который дал признательные показания и искренне раскаялся в содеянном", - сообщили в СК.

По предварительной версии следствия, мужчина, воспользовавшись тем, что дверь в квартире ветерана не запиралась, проник в жилище, где избил хозяина дома и забрал имеющиеся деньги. В краевом главке МВД рассказали, что полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия, проверили записи с камер наружного видеонаблюдения после чего задержали злоумышленника.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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