В Красноярском крае задержали подозреваемого в нападении на ветерана войны

КРАСНОЯРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Мужчину, напавшего на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны в поселке Зыково под Красноярском, задержали. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям следователей и оперативных сотрудников полиции был задержан 40-летний житель поселка Зыково, который дал признательные показания и искренне раскаялся в содеянном", - сообщили в СК.

По предварительной версии следствия, мужчина, воспользовавшись тем, что дверь в квартире ветерана не запиралась, проник в жилище, где избил хозяина дома и забрал имеющиеся деньги. В краевом главке МВД рассказали, что полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия, проверили записи с камер наружного видеонаблюдения после чего задержали злоумышленника.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.