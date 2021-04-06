Экс-чиновник и три директора компаний в ЯНАО обвиняются в мошенничестве на 920 млн рублей

ТАСС, 6 апреля. Экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа и три руководителя коммерческих организаций обвиняются в хищении 920 млн рублей бюджетных средств посредством предоставления заведомо ложных документов по исполнению условий муниципальных контрактов. Экс-чиновник также обвиняется в получении взятки, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и трое руководителей коммерческих организаций, действовавших группой лиц по предварительному сговору при хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, с причинением ущерба государству, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, с января по июнь 2011 года директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства для победы в аукционе "Реском - Тюмень" и "Партнер - Групп" дал указание подчиненным сотрудникам изготовить проекты аукционной документации, содержащие условия, заведомо неисполнимые для иных участников аукциона. После этого администрациями сельских поселений были заключены муниципальные контракты с данными компаниями по ремонту уличной дорожной сети. "После чего, используя ранее разработанную схему хищения денежных средств путем предоставления заведомо ложных документов по исполнению условий контрактов, участниками преступной группы - руководителями коммерческих организаций - были похищены бюджетные денежные средства в общей сумме более 920 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации следователей, за лоббирование интересов компаний по заключению муниципальных контрактов генеральный директор "Реском - Тюмень" в октябре 2011 года передал чиновнику взятку в виде автомобиля BMW Х5 стоимостью около 1,5 млн рублей. По данному факту экс-директору регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), главе компании - по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Ленинским районным судом города Тюмени в отношении данных двух фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.