В Мексике 16 человек погибли в столкновении двух автобусов

МЕХИКО, 6 апреля. /ТАСС/. Число жертв ДТП с двумя автобусами в штате Сонора на севере Мексики во вторник возросло до 16, еще 13 человек получили травмы. Об этом сообщила на своем сайте газета El Universal. Ранее появилась информация о 13 погибших.

Трагедия произошла на северо-западе региона. На дороге между городами Каборка и Сонойота микроавтобус с туристами врезался в служебный автобус, перевозивший работников горнодобывающего предприятия.

Сведений о причинах ДТП обнародовано не было. Власти штата приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

В новость внесены изменения (20:39 мск) - приводится информация о росте числа погибших