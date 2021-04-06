Адвокат арестованного в Италии за шпионаж заявил, что тот не имел доступа к секретам

РИМ, 6 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Сотрудник итальянского Генштаба Вальтер Биот, арестованный по обвинению в шпионаже в пользу РФ, не имел доступа к секретным документам и, следовательно, не мог их передавать. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал во вторник его адвокат Роберто Де Вита.

"Мой подзащитный по своей должности не имел доступа к секретным документам. В ближайшие дни будет допрос, на котором он готов все прояснить", - сказал адвокат.

По его словам, материалов следствия пока крайне мало. "Следствие только в самом начале. Всего папка на 50 страниц - этого пока недостаточно. Необходимо проанализировать конфискованные в ходе ареста материалы, пока никто с точностью не может сказать, что это за документы. Пока мы не знаем, о каких конкретно документах идет речь, насколько они соответствуют степени секретности", - рассказал адвокат. Он уточнил, что процесс над Биотом может начаться не ранее, чем через полгода. Кроме того, Де Вита пояснил, что пока не определено, чья прерогатива правосудия - гражданского или военного суда.

Адвокат добивается изменения меры пресечения для своего клиента, который находится под стажей, на домашний арест. "Мы доказываем, что он не может представлять опасности повторения преступления, поэтому содержания под стражей не требуется", - пояснил адвокат. По его словам, соответствующее решение суда ожидается через две недели, оно может быть оспорено в Кассационном суде.

Де Вита также пояснил, что прокуратура может запрашивать интересующие данные у иностранных граждан и в иностранных государствах, пользуясь инструментами международных соглашений. "Обладающие дипломатическим иммунитетом могут не отвечать, особенно если это касается свидетельства не просто третьего лица, а непосредственно действий, которые были бы объектом расследования и подсудны, если бы не дипломатический статус совершившего их российского гражданина", - сказал собеседник агентства.

При этом адвокат не исключил, что защита будет обращаться в другие государства за информацией. "В момент, когда мы получим полную информацию, мы рассмотрим все возможные варианты защиты, и если нужно будет обращаться за свидетельствами в Россию, Германии, США, мы не остановимся, потому что право на защиту - это основа итальянской системы правосудия", - заключил адвокат.

Биот был задержан неделю назад сотрудниками специального подразделения карабинеров вместе с сотрудником военного атташата российского посольства в момент предполагаемой передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. По решению итальянских властей сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну. В Италии назвали произошедшее "враждебным актом" со стороны РФ. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов.