Курский депутат не признал вину по уголовному делу о хищениях в компании "Зерно Сибири"

КУРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Депутат Курской областной думы Александр Четвериков, объявленный в федеральный розыск по уголовному делу о хищениях денежных средств АО "Логистическая компания "Зерно Сибири" на общую сумму около 100 млн рублей, не признал свою вину в мошенничестве. Об этом Четвериков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В апреле 2021 года в СМИ появились сообщения о якобы хищениях в АО "Зерно Сибири" на сумму 98 млн рублей осуществленной организованной группой при моем непосредственном участии. Могу сказать совершенно точно, что я не принимал участия в каких-либо хищениях", - написал Четвериков.

Как отметил Четвериков, в совете директоров АО "Зерно Сибири" он не занимался финансами, а отвечал за стратегию развития.

По версии следствия, экс-директор АО "Логистическая компания "Зерно Сибири" Алексей Секачев, экс-директор ООО "Дары Сибири" Максим Плужников, директор ООО "Глобал-С" Станислав Саута и депутат Курской областной думы Александр Четвериков с 2019 по 2020 год совершили хищение денежных средств АО "Логистическая компания "Зерно Сибири" на общую сумму более 98,9 млн рублей. По требованию следствия суд избрал Секачеву, Плужникову и Сауте меру пресечения в виде запрета совершать определенные действия, Четвериков объявлен в федеральный розыск. Все они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Компания "Зерно Сибири" была создана в 2019 году для обеспечения омским аграриям гарантированного рынка сбыта продукции. Учредителем компании стало правительство региона, которому принадлежит 51% уставного капитала стоимостью 285,6 млн рублей. Остальные 49% распределены среди 112 зернопроизводителей Омской области.