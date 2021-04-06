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Полиция задержала женщину, которая готовила еду на Вечном огне в Пушкино

Ею оказалась жительница Красноармейска 1956 года рождения. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали женщину, которая готовила еду на Вечном огне у мемориала "Скорбящая мать" в Пушкино. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции задержана женщина, которая у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне", - казала Петрова.

Задержанная - жительница города Красноармейск 1956 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

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