Полиция задержала женщину, которая готовила еду на Вечном огне в Пушкино

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали женщину, которая готовила еду на Вечном огне у мемориала "Скорбящая мать" в Пушкино. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции задержана женщина, которая у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне", - казала Петрова.

Задержанная - жительница города Красноармейск 1956 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.