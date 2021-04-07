В Москве произошел пожар в здании на территории детской больницы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Неиспользуемое здание на территории детской инфекционной больницы загорелось в столице на площади 300 кв. м. Пожарные уже потушили возгорание, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По адресу улица Ротерта, 4 стр. 5 на территории детской инфекционной больницы происходило загорание в неэксплуатируемом здании. Горела кровля на площади 200 кв. м и первый этаж на площади 100 кв. м. Пожар потушен", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что пожар начался в двух разных точках, вероятно, его причиной послужил поджог. Во время возгорания людей в здании не было, по предварительным данным, пострадавших нет.