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В Москве произошел пожар в здании на территории детской больницы

Возгорание потушили на площади 300 кв. м

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Неиспользуемое здание на территории детской инфекционной больницы загорелось в столице на площади 300 кв. м. Пожарные уже потушили возгорание, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По адресу улица Ротерта, 4 стр. 5 на территории детской инфекционной больницы происходило загорание в неэксплуатируемом здании. Горела кровля на площади 200 кв. м и первый этаж на площади 100 кв. м. Пожар потушен", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что пожар начался в двух разных точках, вероятно, его причиной послужил поджог. Во время возгорания людей в здании не было, по предварительным данным, пострадавших нет.

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